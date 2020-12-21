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для роботи українців за...

Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40

Двойное гражданство зло - 2014-й доказал это всем более чем убедительно. Желающих стать гражданином другой страны не стоит задерживать, у таких людей нет Родины, такие люди никогда не встанут на ее защиту. С другой стороны Украина обязана на своей территории имплементировать целиком и полностью "британское право", создать равные условия для ведения бизнеса для граждан и иностранцев. Другими словами: обеспечить всем желающим иностранцам и тем кто таким стал возможность свободно жить и работать в Украине. Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:13

agcsc
Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.


Не поможет, в современном мире, все на бабках держится.
За бабло не трудно стать украинцем, только никто не хочет.

Даже самый сильный патриот может рвать вышиванку, а через неделю уехать навсегда в Канаду, как по Вашему он патриот?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:17

Родина там где ж.па в тепле,
убедите меня, что это не так?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:16

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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:26

  agcsc написав:1) Государство желает взять всех хитрожопых гастарбайтеров на карандаш, чтоб впоследствии драть с них налоги и лишить их семьи разного рода льгот и субсидий. 2) Выявить лиц имеющих двойное гражданство, что угрожает суверенитету Украины. 3) Узаконить согласно правовой нормативной базе ЕС поставки укр-рабов на европлантации. Пример: в той же Финляндии нет "рабов" желающих работать менее чем за 10 евро в час.


Просто какой-то олигарх решил организовать монополию на торговлю рабами и закидывает удочку... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:36

  hno3 написав:Родина там где ж.па в тепле,
убедите меня, что это не так?


Родина - это свой дом, своя земля, где ты можешь свободно жить, а не земля олигарха, которому нужно платить конские налоги и тарифы с абонплатами только за сам факт своего существования и бегать кланяться в колени, выпрашивая разрешение съезить побатрачить в соседнее имение.
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