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Шмигаль назвав головні умови
для роботи українців за...

Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40

Двойное гражданство зло - 2014-й доказал это всем более чем убедительно. Желающих стать гражданином другой страны не стоит задерживать, у таких людей нет Родины, такие люди никогда не встанут на ее защиту. С другой стороны Украина обязана на своей территории имплементировать целиком и полностью "британское право", создать равные условия для ведения бизнеса для граждан и иностранцев. Другими словами: обеспечить всем желающим иностранцам и тем кто таким стал возможность свободно жить и работать в Украине. Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:13

agcsc
Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.


Не поможет, в современном мире, все на бабках держится.
За бабло не трудно стать украинцем, только никто не хочет.

Даже самый сильный патриот может рвать вышиванку, а через неделю уехать навсегда в Канаду, как по Вашему он патриот?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:17

Родина там где ж.па в тепле,
убедите меня, что это не так?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:16

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demon0983886848
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:26

  agcsc написав:1) Государство желает взять всех хитрожопых гастарбайтеров на карандаш, чтоб впоследствии драть с них налоги и лишить их семьи разного рода льгот и субсидий. 2) Выявить лиц имеющих двойное гражданство, что угрожает суверенитету Украины. 3) Узаконить согласно правовой нормативной базе ЕС поставки укр-рабов на европлантации. Пример: в той же Финляндии нет "рабов" желающих работать менее чем за 10 евро в час.


Просто какой-то олигарх решил организовать монополию на торговлю кріпаками и закидывает удочку...

Может даже протянет закон, по которому нужно будет бегать и клянчить на коленях разрешение у хозяина, чтобы отпустил побатрачить в чужом имении.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:32

  agcsc написав:Желающих стать гражданином другой страны не стоит задерживать, у таких людей нет Родины


у кріпаков родины нет, у них вместо родины есть хозяин. Продаст хозяин кріпака в другое имение и будет кріпак привязан уже к другому имению. Если кріпак самовольно сбежал работать к другому хозяину, то положено вернуть кріпака назад.

Это свободный человек сам решает где ему работать и на каких условиях. А кріпаку условия ставит хозяин.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:28

  R2 написав:Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за кордоном. Але приймати рішення будуть точково, виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні і при дотриманні певних умов.


А с какой стати вообще подавать какой-то запит?
Барыжить кріпаками запрещает ст.43 Конституции Украины:
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється.


Это не заробитчанин должен запити подавать, а государство обязано создавать условия, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право на труд.

И если человек хочет работать за границей - это его право. Государство обязано создать условия, чтобы гражданин мог свободно работать за границей, без каких-либо запитов, разрешительных справок и тому подобного. :)

Требовать какие-то документы или справки для выезда на работу за границу - это нарушение Конституции Украины.

Если государство не способно оплатить дорогу за границу и обратно желающему поработать за границей, то оно по крайней мере не должно создавать перепоны.
Амвросий
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  #<12
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