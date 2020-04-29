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Google зробив безкоштовним
додаток для відеоконференцій

Google зробив безкоштовним додаток для відеоконференцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 14:38

Google зробив безкоштовним додаток для відеоконференцій

Пропонуємо до обговорення:
Google зробив свою послугу бізнес-відеоконференцзв'язку безкоштовної для всіх користувачів, посиливши конкуренцію з Zoom, оскільки люди частіше спілкуються онлайн під час пандемії.

Дивися повний текст Google зробив безкоштовним додаток для відеоконференцій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 14:38

Дайбоже вашому теляті та нашого вовка з'їсти
Хто сказав що Meet кращий за Zoom у використанні?
Google Plus також був безкоштовним до 2019 року, був-був та й загув ))))
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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Sergius

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