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Шмигаль анонсував нові рішення про ослаблення карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 кві, 2020 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на наступному засіданні планує розглянути низку рішень щодо ослаблення карантину, міністерства вже напрацьовують критерії для об'єктів, які будуть поступово відкриватися.
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