RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль анонсував нові рішення
про ослаблення карантину

Шмигаль анонсував нові рішення про ослаблення карантину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 18:57

Шмигаль анонсував нові рішення про ослаблення карантину

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на наступному засіданні планує розглянути низку рішень щодо ослаблення карантину, міністерства вже напрацьовують критерії для об'єктів, які будуть поступово відкриватися.

Дивися повний текст Шмигаль анонсував нові рішення про ослаблення карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88015
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...
R2 » Чет 30 кві, 2020 13:32
5 261
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 18:01
valk77
Як змінюється ринок МФО за час карантину: FinUpdate 3...
R2 » Чет 30 кві, 2020 02:47
2 510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 11:40
Ekaterina111
Після послаблення карантину можливе його посилення - Шмигаль
R2 » Вів 28 кві, 2020 20:21
6 567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 20:40
dimo_0n

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.