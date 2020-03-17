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Будівництво метро на Виноградар
перейшло до активної...

Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 18:58

Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.

Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної фази - Кличко (відео).
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