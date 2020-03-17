|
|
Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 кві, 2020 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.
Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної фази - Кличко (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88015
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|214
|
|
|24
|1936
|
|
|3
|327
|
Чет 23 кві, 2020 18:26
EKO