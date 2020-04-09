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Boeing офіційно оголосив про
скорочення 10% співробітників

Boeing офіційно оголосив про скорочення 10% співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:43

Boeing офіційно оголосив про скорочення 10% співробітників

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Boeing офіційно оголосила про те, що скорочує 10% працівників в умовах різкого падіння попиту на літаки на тлі пандемії коронавірусу - загалом звільнять близько 16 тисяч співробітників.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:44

И замечу что карантин ещё не кончился.. а уже сокращают..
Это ужас-ужас? Или все пропало?
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:48

  straponesa написав:И замечу что карантин ещё не кончился.. а уже сокращают..
Это ужас-ужас? Или все пропало?


там уже год проблемы и без вируса
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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