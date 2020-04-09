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Boeing офіційно оголосив про скорочення 10% співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 20:43
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Boeing офіційно оголосила про те, що скорочує 10% працівників в умовах різкого падіння попиту на літаки на тлі пандемії коронавірусу - загалом звільнять близько 16 тисяч співробітників.
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R2
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Додано: Чет 30 кві, 2020 20:44
И замечу что карантин ещё не кончился.. а уже сокращают..
Это ужас-ужас? Или все пропало?
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straponesa
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Додано: Чет 30 кві, 2020 20:48
straponesa написав:
И замечу что карантин ещё не кончился.. а уже сокращают..
Это ужас-ужас? Или все пропало?
там уже год проблемы и без вируса
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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