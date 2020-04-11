Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 3329-д.
Дивися повний текст Мінімальний статутний капітал банків зменшать до 200 млн грн.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 20:46
Мінімальний статутний капітал банків зменшать до 200 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальний статутний капітал банків зменшать до 200 млн грн.
Додано: Чет 30 кві, 2020 20:46
да уж!!
кризис в первую очередь подкосит банковский сектор.
и это не ирония.
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