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Мінімальний статутний капітал
банків зменшать до 200 млн грн

Мінімальний статутний капітал банків зменшать до 200 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:46

Мінімальний статутний капітал банків зменшать до 200 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 3329-д.

Дивися повний текст Мінімальний статутний капітал банків зменшать до 200 млн грн.
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:46

да уж!!
кризис в первую очередь подкосит банковский сектор.
и это не ирония.
Tabak
 
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