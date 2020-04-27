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Газ для споживача може бути дешевим за умови створення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 кві, 2020 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Якби ті компанії, які постачають газ Оператору ГТС або для промисловості, могли безпосередньо прийти в українські будинки і запропонувати купити газ, люди значно виграли б у ціні.
Дивися повний текст Газ для споживача може бути дешевим за умови створення конкурентного ринку - Коболєв
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R2
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Додано: Чет 30 кві, 2020 20:46
Прошлым летом качали газ по прекрасны ценам в газохранилища, а сейчас по 85уе по спотовым на хабре в Европе. Вот вопрос кому продать полные закрома дорогого газу? Может Коболеву? Как раз на премию купит?!
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straponesa
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Додано: Чет 30 кві, 2020 21:00
Дешёвый газ снижает налоговые сборы, у правительства это не вызывает оптимизма.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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