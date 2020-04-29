Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити поширення коронавірусу, всі інші ослаблення для бізнесу будуть після 11 травня.
Дивися повний текст Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити поширення коронавірусу - Степанов.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 20:48
Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити...
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Дивися повний текст Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити поширення коронавірусу - Степанов.
Додано: Чет 30 кві, 2020 20:48
Уговорили вирус не заражать украинцев?
Или больных маловато будет?
Сейчас же как раз подойдёт волна от Пасхи!
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