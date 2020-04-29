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Уряд знайшов спосіб, як відкрити
ринки та не допустити...

Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:48

Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити поширення коронавірусу, всі інші ослаблення для бізнесу будуть після 11 травня.

Дивися повний текст Уряд знайшов спосіб, як відкрити ринки та не допустити поширення коронавірусу - Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:48

Уговорили вирус не заражать украинцев?
Или больных маловато будет?
Сейчас же как раз подойдёт волна от Пасхи!
straponesa
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