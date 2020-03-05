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Кожен третій українець не
користується фінансовими...

Кожен третій українець не користується фінансовими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 21:29

Кожен третій українець не користується фінансовими...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі кожен третій українець не користується фінансовими послугами.

Дивися повний текст Кожен третій українець не користується фінансовими послугами - НБУ.
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