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Опубліковано закон
про ринок землі

Опубліковано закон про ринок землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 22:20

Опубліковано закон про ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав 28 квітня.

Дивися повний текст Опубліковано закон про ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 22:20

Ограничение не распространяется на граждан, которые получили землю до вступления в силу этого закона.

... и банки. Правильные украинско-офшорные банки в "слепых трастах".

Про это естественно "скромно" умолчали.
Рабам про такое знать не положено
EKO
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