Президент Володимир Зеленський підписав 28 квітня.
Дивися повний текст Опубліковано закон про ринок землі.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 22:20
Опубліковано закон про ринок землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опубліковано закон про ринок землі.
Додано: Чет 30 кві, 2020 22:20
Ограничение не распространяется на граждан, которые получили землю до вступления в силу этого закона.
... и банки. Правильные украинско-офшорные банки в "слепых трастах".
Про это естественно "скромно" умолчали.
Рабам про такое знать не положено
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