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Банкіри розповіли, кому
можуть заблокувати рахунки

Банкіри розповіли, кому можуть заблокувати рахунки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 22:55

Банкіри розповіли, кому можуть заблокувати рахунки

Пропонуємо до обговорення:
Блокуються рахунки лише у виключних випадках.

Дивися повний текст Банкіри розповіли, кому можуть заблокувати рахунки.
R2
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