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Банки розділять клієнтів
на групи за їх ризиком

Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 00:08

Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 00:09

Гы.. "будет утвержден перечень 124 новых индикаторов", а пукать можно будет ?
civ
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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