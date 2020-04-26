Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Дивися повний текст Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком.
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 00:08
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 00:09
Гы.. "будет утвержден перечень 124 новых индикаторов", а пукать можно будет ?
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