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В Україні планують по-новому регулювати ринок страхування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 тра, 2020 01:14
Пропонуємо до обговорення:
В НБУ заявили, що пропонують фундаментально нове регулювання для ринку.
Дивися повний текст В Україні планують по-новому регулювати ринок страхування
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