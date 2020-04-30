RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують по-новому
регулювати ринок страхування

В Україні планують по-новому регулювати ринок страхування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 01:14

В Україні планують по-новому регулювати ринок страхування

Пропонуємо до обговорення:
В НБУ заявили, що пропонують фундаментально нове регулювання для ринку.

Дивися повний текст В Україні планують по-новому регулювати ринок страхування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88015
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Опубліковано закон про ринок землі
R2 » Чет 30 кві, 2020 22:20
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 22:20
EKO
Як змінюється ринок МФО за час карантину: FinUpdate 3...
R2 » Чет 30 кві, 2020 02:47
2 529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 11:40
Ekaterina111
Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні
R2 » Сер 29 кві, 2020 19:46
3 343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 09:31
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.