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Депутат назвав вартість гектару землі після запуску ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 тра, 2020 01:32
Пропонуємо до обговорення:
Після запуску ринку сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року вартість одного гектару може скласти 2 тисячі доларів.
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