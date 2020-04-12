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Франція виділяє 20 млн євро, щоб люди пересіли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Франції заявив про надання 20 млн євро на реалізацію плану, завдяки якому люди охоче користуватимуться велосипедами під час карантину введеного через пандемію коронавірусу.
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R2
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 08:29
Учитывая что Макарон пророчит Франции, то люди будут вынуждены продать свои авто и пересесть на лапти, а уж если повезёт тогда на велосипеды.
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straponesa
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 09:56
Макрон продвинутий пасивний партнер москви.
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w1961
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:21
"...пользование велосипедом является хорошим способом обеспечить социальную дистанцию".
Особенно, если офис не оборудован душем.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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