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Франція виділяє 20 млн євро,
щоб люди пересіли на...

Франція виділяє 20 млн євро, щоб люди пересіли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 08:29

Франція виділяє 20 млн євро, щоб люди пересіли на...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Франції заявив про надання 20 млн євро на реалізацію плану, завдяки якому люди охоче користуватимуться велосипедами під час карантину введеного через пандемію коронавірусу.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 08:29

Учитывая что Макарон пророчит Франции, то люди будут вынуждены продать свои авто и пересесть на лапти, а уж если повезёт тогда на велосипеды.
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 09:56

Макрон продвинутий пасивний партнер москви.
w1961
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:21

"...пользование велосипедом является хорошим способом обеспечить социальную дистанцию".

Особенно, если офис не оборудован душем. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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