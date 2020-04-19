Попит на кредити в мікрофінансових організаціях впав на час карантину. У тому числі це посприяли обмеження видачі з боку самих МФО, які посилили скоринг.
Дивися повний текст Чому МФО посилили скоринг, і що пропонують боржникам - FinUpdate.
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 10:10
Чому МФО посилили скоринг, і що пропонують боржникам -...
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Дивися повний текст Чому МФО посилили скоринг, і що пропонують боржникам - FinUpdate.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 10:10
О какой лаяльности речь,если у них работают звери,закон игнорируют,нарушая все права гражданина и всё это во время карантина,доводят людей до психоза и это в лучшем случае.Граждане Украины готовят обращение к призиденту о неправомерных действиях этих организаций.
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