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Чому МФО посилили скоринг, і
що пропонують боржникам -...

Чому МФО посилили скоринг, і що пропонують боржникам -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 10:10

Чому МФО посилили скоринг, і що пропонують боржникам -...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на кредити в мікрофінансових організаціях впав на час карантину. У тому числі це посприяли обмеження видачі з боку самих МФО, які посилили скоринг.

Дивися повний текст Чому МФО посилили скоринг, і що пропонують боржникам - FinUpdate.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 10:10

О какой лаяльности речь,если у них работают звери,закон игнорируют,нарушая все права гражданина и всё это во время карантина,доводят людей до психоза и это в лучшем случае.Граждане Украины готовят обращение к призиденту о неправомерных действиях этих организаций.
tanay4664
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