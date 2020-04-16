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Geely показала великий
кросовер HaoYue (фото)

Geely показала великий кросовер HaoYue (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 11:22

Geely показала великий кросовер HaoYue (фото)

Пропонуємо до обговорення:
28 квітня відбувся офіційний дебют великого кросовера китайської марки.

Дивися повний текст Geely показала великий кросовер HaoYue (фото).
R2
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