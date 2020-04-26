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Економіка США впала на 4,8%
після найтривалішого періоду...

Економіка США впала на 4,8% після найтривалішого періоду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:46

Економіка США впала на 4,8% після найтривалішого періоду...

Пропонуємо до обговорення:
Американська економіка за підсумками першого кварталу 2020 року впала на 4,8% у перерахунку на річні темпи.

Дивися повний текст Економіка США впала на 4,8% після найтривалішого періоду зростання в історії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:46

Проще было переболеть и не вводить карантины...
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