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Як змінився ринок праці навесні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:28
Пропонуємо до обговорення:
Попит на вантажників збільшився на 26%.
Дивися повний текст Як змінився ринок праці навесні
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