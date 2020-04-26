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ПФУ назвав частку пенсіонерів
з виплатами понад 5 тис. грн

ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами понад 5 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 23:56

ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами понад 5 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії понад 5 тис. грн отримують лише 12% від загальної кількості пенсіонерів.

Дивися повний текст ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами понад 5 тис. грн.
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