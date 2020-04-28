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Де знайти роботу під час
карантину: ТОП-4 галузі

Де знайти роботу під час карантину: ТОП-4 галузі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 02:56

Де знайти роботу під час карантину: ТОП-4 галузі

Пропонуємо до обговорення:
У яких галузях активно розміщували вакансії у середині квітня – на початку другого місяця карантину.

Дивися повний текст Де знайти роботу під час карантину: ТОП-4 галузі.
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