Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.
Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної фази - Кличко (відео).
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Додано: Суб 02 тра, 2020 08:45
Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної...
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Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної фази - Кличко (відео).
Додано: Суб 02 тра, 2020 08:46
"А главное – строители начали последний этап подготовки туннеле-проходческого механизированного комплекса." Лукавит Кличко. Ключевое слово - "подготовки".
Т.е. туннеле-проходческий комплекс еще не собран и тем более не роет туннель. А когда он будет собран - они сами ПОКА не знают :|
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