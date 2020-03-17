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Будівництво метро на Виноградар
перейшло до активної...

Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 08:45

Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.

Дивися повний текст Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної фази - Кличко (відео).
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 08:46

"А главное – строители начали последний этап подготовки туннеле-проходческого механизированного комплекса." Лукавит Кличко. Ключевое слово - "подготовки".
Т.е. туннеле-проходческий комплекс еще не собран и тем более не роет туннель. А когда он будет собран - они сами ПОКА не знают :|
Подолянин
 
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