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Чи може роботодавець в період
карантину зменшити розмір...

Чи може роботодавець в період карантину зменшити розмір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 09:46

Чи може роботодавець в період карантину зменшити розмір...

Пропонуємо до обговорення:
Працівникові можна тимчасово скоротити премію або зарплату тільки попередивши за 2 місяці.

Дивися повний текст Чи може роботодавець в період карантину зменшити розмір заробітної плати та премії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 09:46

В реальности работников заставляют писать заявления о сокращенном рабочем дне или об отпуске за свой счёт. Пиши или увольняйся.
apmarin
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