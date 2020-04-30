Працівникові можна тимчасово скоротити премію або зарплату тільки попередивши за 2 місяці.
Дивися повний текст Чи може роботодавець в період карантину зменшити розмір заробітної плати та премії.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 09:46
Чи може роботодавець в період карантину зменшити розмір...
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Дивися повний текст Чи може роботодавець в період карантину зменшити розмір заробітної плати та премії.
Додано: Суб 02 тра, 2020 09:46
В реальности работников заставляют писать заявления о сокращенном рабочем дне или об отпуске за свой счёт. Пиши или увольняйся.
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