У Польщі готуються організовувати чартерні рейси для українців, аби ті їхали на роботу до країни навіть під час карантину.
Дивися повний текст У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери для українців.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 11:33
У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери для українців.
Додано: Суб 02 тра, 2020 11:50
А что такое чартер по сути.
Если в условную Труцию или Египет за 400-600 евро турагенции могут себе это позволить.
Это при условии что заработать должна турагенция и сами турки. Еще и в это входят отели с питанием.
А здесь несколько месяцев люди будут работать. В полторы смены. Ясно что окупится.
Додано: Суб 02 тра, 2020 12:58
Некому собирать урожай, поэтому надо 200 человек на фабрику. А как называется фабрика по сбору урожая?
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