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У Польщі гостра нестача робочих
рук - готують чартери...

У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 11:33

У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі готуються організовувати чартерні рейси для українців, аби ті їхали на роботу до країни навіть під час карантину.

Дивися повний текст У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 11:50

А что такое чартер по сути.
Если в условную Труцию или Египет за 400-600 евро турагенции могут себе это позволить.

Это при условии что заработать должна турагенция и сами турки. Еще и в это входят отели с питанием.

А здесь несколько месяцев люди будут работать. В полторы смены. Ясно что окупится.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 12:58

Некому собирать урожай, поэтому надо 200 человек на фабрику. А как называется фабрика по сбору урожая?
serj
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 13:50

Важно понимать, что у них не нехватка рабочей силы, а нехватка ДЕШЕВОЙ рабочей силы. Вот и ждут заробитчан
mi_agapov
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 16:45

  RomaL написав:А что такое чартер по сути.
Если в условную Труцию или Египет за 400-600 евро турагенции могут себе это позволить.

Это при условии что заработать должна турагенция и сами турки. Еще и в это входят отели с питанием.

А здесь несколько месяцев люди будут работать. В полторы смены. Ясно что окупится.


Ессно. Ещё и расстояние в разы меньше. И бортов на приколе полно. В аэропорту имени Бендеры высококвалифицированную безвизовую рабсилу на борт загнал, в имени Шопена выгнал.

А можно еще дешевле. К паровозу с кругляком прицепить чартерный "столыпин" или даже два.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:09

Re: У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...

Клубники в этом году не будет. В Польше погниет, потому что некому собирать. И в Украине тоже некому собирать, потому что платят не так как в Польше. )))
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:36

это уже апогей евроассоциации?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 00:50

Re: У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...

  mi_agapov написав:а нехватка ДЕШЕВОЙ рабочей силы. Вот и ждут заробитчан


а давайте введемо квоту на виїз заробічат
хай гейропа знає як нам квоти на с-х продукцію вводити - то мжна
а як дешеве рабмясо так давайте вагонами
+50грн !
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