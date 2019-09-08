У Польщі готуються організовувати чартерні рейси для українців, аби ті їхали на роботу до країни навіть під час карантину.
Дивися повний текст У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери для українців.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 11:33
У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери для українців.
Додано: Суб 02 тра, 2020 11:50
А что такое чартер по сути.
Если в условную Труцию или Египет за 400-600 евро турагенции могут себе это позволить.
Это при условии что заработать должна турагенция и сами турки. Еще и в это входят отели с питанием.
А здесь несколько месяцев люди будут работать. В полторы смены. Ясно что окупится.
Додано: Суб 02 тра, 2020 12:58
Некому собирать урожай, поэтому надо 200 человек на фабрику. А как называется фабрика по сбору урожая?
Додано: Суб 02 тра, 2020 13:50
Важно понимать, что у них не нехватка рабочей силы, а нехватка ДЕШЕВОЙ рабочей силы. Вот и ждут заробитчан
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:45
Ессно. Ещё и расстояние в разы меньше. И бортов на приколе полно. В аэропорту имени Бендеры высококвалифицированную безвизовую рабсилу на борт загнал, в имени Шопена выгнал.
А можно еще дешевле. К паровозу с кругляком прицепить чартерный "столыпин" или даже два.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:09
Re: У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...
Клубники в этом году не будет. В Польше погниет, потому что некому собирать. И в Украине тоже некому собирать, потому что платят не так как в Польше. )))
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
Додано: Нед 03 тра, 2020 00:50
Re: У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери...
а давайте введемо квоту на виїз заробічат
хай гейропа знає як нам квоти на с-х продукцію вводити - то мжна
а як дешеве рабмясо так давайте вагонами
+50грн !
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