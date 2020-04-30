В Україні у зв'язку із карантинними обмеженнями заборонена діяльність 277 тисяч фізосіб-підприємців.
Дивися повний текст Через карантин без роботи залишились 277 тисяч ФОПів - дослідження.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 12:58
Через карантин без роботи залишились 277 тисяч ФОПів -...
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Дивися повний текст Через карантин без роботи залишились 277 тисяч ФОПів - дослідження.
Додано: Суб 02 тра, 2020 12:59
По поводу рынков не точно. Многие торгующие на рынках имеют параллельно интернет-магазины. И торгуют через Новую Почту.
Я на рынке не торгую, но закрылся полностью. И мои клиенты не понимают почему я не могу продавать товар через Новую Почту. Им глубоко нас рать на то, что ты в зоне риска и что ты полностью закрылся чтобы не заразиться и не заражать. За все это время только несколько покупателей отнеслись с пониманием. Все остальные ржут до тех пор, пока эта болячка не коснется их семьи.
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