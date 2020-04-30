Також 46% задоволені своєю поточною роботою.
Дивися повний текст Майже половина українців не задоволені рівнем доходів.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 14:59
Майже половина українців не задоволені рівнем доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина українців не задоволені рівнем доходів.
Додано: Суб 02 тра, 2020 15:00
Спросите об этом простого поляка или британца с производства.
Их перспективы ничем не отличается от перспектив украинца. И выходит, что если наш человек едет туда только работать - то он снимает койкоместо, работает в полторы смены. Питается продуктами с супермаркета - то отложить можно. Отложить по нашим меркам.
Но отложить на квартиру там даже с таким подходом будет сложно. И в таком ритме много не проживешь. А
Додано: Суб 02 тра, 2020 15:03
Если ты едешь туда с семьей - это как минимум полноценная аренда. И если несколько детей - то однушку будет сложно арендовать. Это немалые траты. Белая зарплата.
Жена не для того туда ехала, чтобы не иметь возможности пользоваться благами цивилизации. Рестораны и другие развлечения там съедают остальные деньги.
И что мы имеем в итоге - вы всю жизнь снимаете не самое хорошее жилье. Преимущественно никуда не ходите. Серьезно накопить не выходит. И главное - ваша работа не из самых приятных. И вы живете далеко не в столице.
У вас таких перспектив не было здесь? Все выше перечисленное можно иметь с зарплатой украинца в Украине. Да без перспектив. Но и там они у вас туманные. Живете от зарплаты до зарплаты. Но здесь друзья, родственники и более или менее работа по специальности, а не месить бетон.
Так что ехать туда за деньгами временно - отличный вариант. Но не более.
Не за такой перспективой едут туда сломя голову? Они это понимают потом. Вернуться - гордость не позволит. Но довольны ли они ТАМ уровнем доходов? Врятли.
И да у нас здесь плохо - но переезд это не сменить закупки с АТБ на Сильпо. И если не получится то обратно. Это кардинальная смена жизни. Особенно с детьми. Основанная на иллюзиях.
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:52
Об этом говорят не первый год - что украинский работник, который живет, как в бараке, и пашет полторы смены, может зарабатывать неплохие по украинским меркам деньги, но это не вариант для переезда с семьей.
А чтобы с семьей переезжать, нужно иметь востребованную и хорошо оплачиваемую профессию, нужно быть готовым постоянно развиваться ну и так далее.
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