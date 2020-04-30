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Майже половина українців не
задоволені рівнем доходів

Майже половина українців не задоволені рівнем доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 14:59

Майже половина українців не задоволені рівнем доходів

Пропонуємо до обговорення:
Також 46% задоволені своєю поточною роботою.

Дивися повний текст Майже половина українців не задоволені рівнем доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 15:00

Спросите об этом простого поляка или британца с производства.
Их перспективы ничем не отличается от перспектив украинца. И выходит, что если наш человек едет туда только работать - то он снимает койкоместо, работает в полторы смены. Питается продуктами с супермаркета - то отложить можно. Отложить по нашим меркам.
Но отложить на квартиру там даже с таким подходом будет сложно. И в таком ритме много не проживешь. А вписаться в ипотеку - много ума не надо
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 15:03

Если ты едешь туда с семьей - это как минимум полноценная аренда. И если несколько детей - то однушку будет сложно арендовать. Это немалые траты. Белая зарплата.
Жена не для того туда ехала, чтобы не иметь возможности пользоваться благами цивилизации. Рестораны и другие развлечения там съедают остальные деньги.

И что мы имеем в итоге - вы всю жизнь снимаете не самое хорошее жилье. Преимущественно никуда не ходите. Серьезно накопить не выходит. И главное - ваша работа не из самых приятных. И вы живете далеко не в столице.
У вас таких перспектив не было здесь? Все выше перечисленное можно иметь с зарплатой украинца в Украине. Да без перспектив. Но и там они у вас туманные. Живете от зарплаты до зарплаты. Но здесь друзья, родственники и более или менее работа по специальности, а не месить бетон.
Так что ехать туда за деньгами временно - отличный вариант. Но не более.
Не за такой перспективой едут туда сломя голову? Они это понимают потом. Вернуться - гордость не позволит. Но довольны ли они ТАМ уровнем доходов? Врятли.
И да у нас здесь плохо - но переезд это не сменить закупки с АТБ на Сильпо. И если не получится то обратно. Это кардинальная смена жизни. Особенно с детьми. Основанная на иллюзиях.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 16:52

  RomaL написав:И что мы имеем в итоге - вы всю жизнь снимаете не самое хорошее жилье. Преимущественно никуда не ходите. Серьезно накопить не выходит. И главное - ваша работа не из самых приятных. И вы живете далеко не в столице.
У вас таких перспектив не было здесь? Все выше перечисленное можно иметь с зарплатой украинца в Украине. Да без перспектив. Но и там они у вас туманные. Живете от зарплаты до зарплаты. Но здесь друзья, родственники и более или менее работа по специальности, а не месить бетон.


Об этом говорят не первый год - что украинский работник, который живет, как в бараке, и пашет полторы смены, может зарабатывать неплохие по украинским меркам деньги, но это не вариант для переезда с семьей.
А чтобы с семьей переезжать, нужно иметь востребованную и хорошо оплачиваемую профессию, нужно быть готовым постоянно развиваться ну и так далее.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:47

RomaL PasserBy Фантазеры теоретики.
romiks2009
 
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