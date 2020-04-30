Майже половина українців не задоволені рівнем доходів

Додано: Суб 02 тра, 2020 15:03

Если ты едешь туда с семьей - это как минимум полноценная аренда. И если несколько детей - то однушку будет сложно арендовать. Это немалые траты. Белая зарплата.

Жена не для того туда ехала, чтобы не иметь возможности пользоваться благами цивилизации. Рестораны и другие развлечения там съедают остальные деньги.



И что мы имеем в итоге - вы всю жизнь снимаете не самое хорошее жилье. Преимущественно никуда не ходите. Серьезно накопить не выходит. И главное - ваша работа не из самых приятных. И вы живете далеко не в столице.

У вас таких перспектив не было здесь? Все выше перечисленное можно иметь с зарплатой украинца в Украине. Да без перспектив. Но и там они у вас туманные. Живете от зарплаты до зарплаты. Но здесь друзья, родственники и более или менее работа по специальности, а не месить бетон.

Так что ехать туда за деньгами временно - отличный вариант. Но не более.

Не за такой перспективой едут туда сломя голову? Они это понимают потом. Вернуться - гордость не позволит. Но довольны ли они ТАМ уровнем доходов? Врятли.

И да у нас здесь плохо - но переезд это не сменить закупки с АТБ на Сильпо. И если не получится то обратно. Это кардинальная смена жизни. Особенно с детьми. Основанная на иллюзиях.