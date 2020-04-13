RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки будуть змушені
провести оптимізацію штатів

Банки будуть змушені провести оптимізацію штатів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 15:30

Банки будуть змушені провести оптимізацію штатів

Пропонуємо до обговорення:
Масових скорочень не буде, але зайві кадри будуть звільнені.

Дивися повний текст Банки будуть змушені провести оптимізацію штатів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88027
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як працюватимуть банки на свята
R2 » Нед 26 кві, 2020 11:42
2 372
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 15:04
di2gard
Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка)
R2 » П'ят 17 кві, 2020 00:00
2 604
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 кві, 2020 17:07
victorguk2007
Державні банки готуються отримати рефінансування до 61...
R2 » Пон 13 кві, 2020 21:34
4 744
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 17:14
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85184)
02.05.2020 17:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.