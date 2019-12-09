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Продукти в магазинах дешевшають:
що буде з цінами до літа

Продукти в магазинах дешевшають: що буде з цінами до літа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 16:17

Продукти в магазинах дешевшають: що буде з цінами до літа

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за перший квартал подешевшали найзатребуваніші товари і послуги. Це видно з даних Держслужби статистики і підтверджено економістами.

Дивися повний текст Продукти в магазинах дешевшають: що буде з цінами до літа.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 16:18

Яйца подорожали на 40%, мука подорожала на 5%, гречка подорожала на 65% и т.д. Вот так продукты и дешевеют :)

А вот кофе действительно подешевело на 4%, хотя писали что кофе подорожает :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 02 тра, 2020 16:21, всього редагувалось 4 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 16:18

хотелось бы не голых заявлений, а конкретных фактов, а то в статье одно, а в магазине почему-то получается другое...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 17:01

Хватит врать, ничего не подешевело. Гречка так вообще подорожала, а сейчас немного снизили. Парихмахерские подорожали в 2 раза
alex7gk
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