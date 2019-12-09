В Україні за перший квартал подешевшали найзатребуваніші товари і послуги. Це видно з даних Держслужби статистики і підтверджено економістами.
Дивися повний текст Продукти в магазинах дешевшають: що буде з цінами до літа.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 16:17
Продукти в магазинах дешевшають: що буде з цінами до літа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продукти в магазинах дешевшають: що буде з цінами до літа.
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:18
Яйца подорожали на 40%, мука подорожала на 5%, гречка подорожала на 65% и т.д. Вот так продукты и дешевеют
А вот кофе действительно подешевело на 4%, хотя писали что кофе подорожает
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 02 тра, 2020 16:21, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:18
хотелось бы не голых заявлений, а конкретных фактов, а то в статье одно, а в магазине почему-то получается другое...
Додано: Суб 02 тра, 2020 17:01
Хватит врать, ничего не подешевело. Гречка так вообще подорожала, а сейчас немного снизили. Парихмахерские подорожали в 2 раза
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