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Резюме менеджера ВЭД/специалиста
по работе с Китаем

Резюме менеджера ВЭД/специалиста по работе с Китаем
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 17:46

Резюме менеджера ВЭД/специалиста по работе с Китаем

Персональные данные:
телефон: 06З-888I008

Образование:
в 2008 г. – закончил Национальный Технический Университет Украины «КПИ» в г. Киеве, сварочный факультет, стационар;

Практический опыт:
C февраля 2015г. до июнь 2015г.
Переводчик и менеджер проектов

С августа 2007 г. по январь 2014г.
Ведущий менеджер ВЭД, руководитель представительства в Китае.

Знания языков:
Китайский- родной,
Русский -свободно,
Украинский - свободно.

Оказываю помощь в:
-поиске и подборе оборудования в Китае;
-технический переводчик во время приемки товара/оборудования перед отгрузкой (FAT- Factory Acceptance Test);
-технический переводчик во время пуско-наладки оборудования на территории получателя (SAT- Site Acceptance Test);
-приеме, размещении и сопровождении китайских гостей;
-бизнес поездках в Китай;
-услугах переводчика китайского языка (переговоры, деловые встречи, семинары) и консультанта.

Направления деятельности:
химическая промышленность, машиностроение, металлообработка, электроника, электротехника, связь и IT, инфраструктура, фармацевтика, газодобыча, легкая промышленность и производство, ВЭД.
china-translator
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.12.14
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