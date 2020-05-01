Резюме менеджера ВЭД/специалиста по работе с Китаем

Персональные данные:
телефон: 06З-888I008
Образование:
в 2008 г. – закончил Национальный Технический Университет Украины «КПИ» в г. Киеве, сварочный факультет, стационар;
Практический опыт:
C февраля 2015г. до июнь 2015г.
Переводчик и менеджер проектов
С августа 2007 г. по январь 2014г.
Ведущий менеджер ВЭД, руководитель представительства в Китае.
Знания языков:
Китайский- родной,
Русский -свободно,
Украинский - свободно.
Оказываю помощь в:
-поиске и подборе оборудования в Китае;
-технический переводчик во время приемки товара/оборудования перед отгрузкой (FAT- Factory Acceptance Test);
-технический переводчик во время пуско-наладки оборудования на территории получателя (SAT- Site Acceptance Test);
-приеме, размещении и сопровождении китайских гостей;
-бизнес поездках в Китай;
-услугах переводчика китайского языка (переговоры, деловые встречи, семинары) и консультанта.
Направления деятельности:
химическая промышленность, машиностроение, металлообработка, электроника, электротехника, связь и IT, инфраструктура, фармацевтика, газодобыча, легкая промышленность и производство, ВЭД.