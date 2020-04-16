Мер Києва Віталій Кличко порадив жителям столиці, яких звільнили під час карантину, звертатися до суду.
Дивися повний текст Кличко нагадав, куди звертатися киянам, яких звільнили на карантині.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 17:51
Кличко нагадав, куди звертатися киянам, яких звільнили...
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Дивися повний текст Кличко нагадав, куди звертатися киянам, яких звільнили на карантині.
Додано: Суб 02 тра, 2020 20:04
А как же постановление кабмина? Оно на период карантина позволило собственникам бизнеса отправлять сотрудников в отпуск за свой счёт...
Додано: Суб 02 тра, 2020 20:06
Re: Кличко нагадав, куди звертатися киянам, яких звільнили..
По желанию сотрудников
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