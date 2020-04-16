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Кличко нагадав, куди звертатися киянам, яких звільнили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 тра, 2020 17:51
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко порадив жителям столиці, яких звільнили під час карантину, звертатися до суду.
Дивися повний текст Кличко нагадав, куди звертатися киянам, яких звільнили на карантині
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R2
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Додано: Суб 02 тра, 2020 20:04
А как же постановление кабмина? Оно на период карантина позволило собственникам бизнеса отправлять сотрудников в отпуск за свой счёт...
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pobytt
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Додано: Суб 02 тра, 2020 20:06
pobytt написав:А как же постановление кабмина? Оно на период карантина позволило собственникам бизнеса отправлять сотрудников в отпуск за свой счёт...
По желанию сотрудников
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Faceless
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Додано: Суб 02 тра, 2020 20:36
Faceless написав:
pobytt написав:А как же постановление кабмина? Оно на период карантина позволило собственникам бизнеса отправлять сотрудников в отпуск за свой счёт...
По желанию сотрудников
По согласию сторон.
Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
...
У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною першою цієї статті.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:34
Чё, прямо так и сказал "к такой-то матери?"
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