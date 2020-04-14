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Що робити з боргами за комунальні
послуги - думка економіста

Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:57

Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста

Пропонуємо до обговорення:
В Україні тарифи не відповідають платоспроможному попиту населення.

Дивися повний текст Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:58

Все правильно на 100%, но разве смогу это понять слуги олигархов
m_vladislav
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