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Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 тра, 2020 18:57
Пропонуємо до обговорення:
В Україні тарифи не відповідають платоспроможному попиту населення.
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R2
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Додано: Суб 02 тра, 2020 18:58
Все правильно на 100%, но разве смогу это понять слуги олигархов
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m_vladislav
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