В Україні тарифи не відповідають платоспроможному попиту населення.
Дивися повний текст Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 18:57
Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста
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Дивися повний текст Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста.
Додано: Суб 02 тра, 2020 22:18
до чего ж грамотный мужик.
а у нас в правительстве одни говорящие головы.
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:33
ничего платить не надо пока не сделают откат к началу 2014 года и вернут народу переплату.
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:46
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