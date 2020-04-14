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Що робити з боргами за комунальні
послуги - думка економіста

Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:57

Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста

Пропонуємо до обговорення:
В Україні тарифи не відповідають платоспроможному попиту населення.

Дивися повний текст Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:58

Все правильно на 100%, но разве смогу это понять слуги олигархов
m_vladislav
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:18

до чего ж грамотный мужик.
а у нас в правительстве одни говорящие головы.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:33

ничего платить не надо пока не сделают откат к началу 2014 года и вернут народу переплату.
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:46

  Тракторист написав:ничего платить не надо пока не сделают откат к началу 2014 года и вернут народу переплату.

Да, Зе скоро разберётся с грабительскими тарифами!
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 08:48

Первая нормальная статья за 6 лет грабежа. Очевидно, что в 2014 цены были занижены в 2-3 раза, но поднять в 10 раз, опустив реальную зарплату в те же 2-3 раза, - да только за это можно давать пожизненный эцих з гвоздями. Чтобы запустить платежи за коммуналку, надо на государственном уровне признать преступность действия власти, провести суд над чинителями этого беззакония, вернуть людям все награбленное и установить экономически обоснованные тарифы. Пока идёт содрогание воздуха: понижается цена за газ, при этом вводится ежемесячная абонентская плата, которая нивелирует понижение. Мировые цены понизились значительно больше. Не будет адекватных тарифов - не будет платежей.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 09:51

когда долги достигнут критической точки, олигархи через слуг народа их бюджета себе выплатят все до копеечки. На недели за электроэнергию заплатили же, заплатят и за газ и за воду прямиком из бюджета, но долги списывать не будут.
censerus
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:23

  ygn написав:Очевидно, что в 2014 цены были занижены в 2-3 раза, но поднять в 10 раз, опустив реальную зарплату в те же 2-3 раза, - да только за это
А теперь давайте посчитаем. В 2014 году когда "цены были занижены в 2-3 раза" курс был 8. Сейчас 27. Будем считать в 3 раза вырос т.е. если цены 2014 умножить на 3 (чтобы соответствовали текущему курсу), то они будут на уровне "в 3 раза занижены" и теперь, чтобы привести их к экономически обоснованным, - нужно умножить ещё на 3 и получаем рост цен в 9-10 раз относительно 2014 при курсе 8.

Вот подение зарплат - это да. Но тут уже от конкретного человека всё зависит. Квалифицированные работники (медики-строители-программисты и т.д.) нормально зарабатывают и сейчас. А если мозгов в голове нет и руки из ж***...

Что касается цен на коммуналку в целом, то, например, в России электричество 4-6р за кВт*ч (и стабильно каждый год дорожает на 3-5% один-два раза в год), вода 20-50р за куб, газ только дешевле около 6р за куб. В гривны переводите сами, чтобы понять дорого 1.69грн за кВт*ч или нет. В Европе всё в 2-3-5 и более раз дороже.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:51

  Grover написав:в России ... вода 20-50р за куб

и вы считаете что это дороже чем в Украине?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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