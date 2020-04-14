Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста

Додано: Нед 03 тра, 2020 13:23

ygn написав: Очевидно, что в 2014 цены были занижены в 2-3 раза, но поднять в 10 раз, опустив реальную зарплату в те же 2-3 раза, - да только за это Очевидно, что в 2014 цены были занижены в 2-3 раза, но поднять в 10 раз, опустив реальную зарплату в те же 2-3 раза, - да только за это

А теперь давайте посчитаем. В 2014 году когда "цены были занижены в 2-3 раза" курс был 8. Сейчас 27. Будем считать в 3 раза вырос т.е. если цены 2014 умножить на 3 (чтобы соответствовали текущему курсу), то они будут на уровне "в 3 раза занижены" и теперь, чтобы привести их к экономически обоснованным, - нужно умножить ещё на 3 и получаем рост цен в 9-10 раз относительно 2014 при курсе 8.Вот подение зарплат - это да. Но тут уже от конкретного человека всё зависит. Квалифицированные работники (медики-строители-программисты и т.д.) нормально зарабатывают и сейчас. А если мозгов в голове нет и руки из ж***...Что касается цен на коммуналку в целом, то, например, в России электричество 4-6р за кВт*ч (и стабильно каждый год дорожает на 3-5% один-два раза в год), вода 20-50р за куб, газ только дешевле около 6р за куб. В гривны переводите сами, чтобы понять дорого 1.69грн за кВт*ч или нет. В Европе всё в 2-3-5 и более раз дороже.