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Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 тра, 2020 17:52
Мне больше интересно, что будет со следующими выборами. Снова будут оружие из военкоматов вытягивать?
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:16
Тракторист написав:
ничего платить не надо пока не сделают откат к началу 2014 года и вернут народу переплату.
поддерживаю!
но я бы добавил - пока не вернут народу из лап буржуев все коммунальные предприятия.
пока хоть одно предприятие в руках олигархов - коммуналку платить не имеет смысла.
так как они просто забирают наши деньги
З.Ы. - предыдущий меседж почистили - этот чуть полегче.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:19
Амвросий написав:
Вот например жирные олигархи накупили себе за дотации и налоговые скидки солнечных станций, а теперь продают электричество с этих станций государству по 6 грн за киловатт, имея при этом приоритет на закупку по сравнению с электричеством АЭС по 50 коп за киловатт.
они еще и начали останавливать дешевое атомное электричесво.
а запускают на мазуте
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:23
Квартплата терпимо, вода и газ также, но отопление при холодных батареях: за трёхкомнатную 800 грн., за двухкомнатную 1400 грн.! Это ужас для пенсионерки!!!
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muzic2004
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Додано: Нед 03 тра, 2020 23:50
Після фрази Справедливі тарифи перестав читати цього ікспєрта
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orest_fabryko
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