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Що робити з боргами за комунальні
послуги - думка економіста

Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 17:52

Мне больше интересно, что будет со следующими выборами. Снова будут оружие из военкоматов вытягивать?
netcrawler21
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:16

  Тракторист написав:ничего платить не надо пока не сделают откат к началу 2014 года и вернут народу переплату.


поддерживаю!
но я бы добавил - пока не вернут народу из лап буржуев все коммунальные предприятия.
пока хоть одно предприятие в руках олигархов - коммуналку платить не имеет смысла.
так как они просто забирают наши деньги

З.Ы. - предыдущий меседж почистили - этот чуть полегче.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:19

  Амвросий написав:Вот например жирные олигархи накупили себе за дотации и налоговые скидки солнечных станций, а теперь продают электричество с этих станций государству по 6 грн за киловатт, имея при этом приоритет на закупку по сравнению с электричеством АЭС по 50 коп за киловатт.


они еще и начали останавливать дешевое атомное электричесво.
а запускают на мазуте
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:23

Квартплата терпимо, вода и газ также, но отопление при холодных батареях: за трёхкомнатную 800 грн., за двухкомнатную 1400 грн.! Это ужас для пенсионерки!!!
muzic2004
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:50

Після фрази Справедливі тарифи перестав читати цього ікспєрта
orest_fabryko
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  #<12
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