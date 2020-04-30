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ПФУ назвав категорію українців
з найвищою пенсією...

ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 19:16

ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб.

Дивися повний текст ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 19:16

ПФУ обманывает пенсионеров, пенсии военнослужащих выплачиваются не из фонда ПФУ а отдельной статьей бюджета УКраины : ЗАКОН УКРАЇНИ

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399)


Стаття 8. Кошти на виплату пенсій

{Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010}

{Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону, пенсії призначаються (перераховуються) органами Пенсійного фонду України згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006}

Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.
dimadima2801
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:18

Re: ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією...

Если очень хорошо присмотреться, то можно увидеть реально то, что вы получите если свяжитесь. Намекну. У женщин этого нет.

Зображення
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