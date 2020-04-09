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За оптимістичним прогнозом
світова економіка скоротиться...

За оптимістичним прогнозом світова економіка скоротиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:23

За оптимістичним прогнозом світова економіка скоротиться...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу призведе до скорочення світової економіки на 4% в 2020 році, згідно з оцінкою Bloomberg Economics, яка припускає, що відновлення розпочнеться в другій половині 2020 року.

Дивися повний текст За оптимістичним прогнозом світова економіка скоротиться на 4% через коронавірус - Bloomberg Economics.
R2
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