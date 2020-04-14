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Мінсоцполітики розробляє
накопичувальну пенсійну систему

Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:05

Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему

Пропонуємо до обговорення:
Безпека накопичень має гарантуватись законодавчо встановленими механізмами роботи системи.

Дивися повний текст Мінсоцполітики розробляє накопичувальну пенсійну систему.
R2
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