RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна посіла 26-е місце у
світовому рейтингу бюджетної...

Україна посіла 26-е місце у світовому рейтингу бюджетної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:32

Україна посіла 26-е місце у світовому рейтингу бюджетної...

Пропонуємо до обговорення:
Україна за підсумками 2019 року посіла 26-те місце серед 117 країн за рівнем бюджетної прозорості, набравши 63 бали.

Дивися повний текст Україна посіла 26-е місце у світовому рейтингу бюджетної прозорості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88031
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:32

прозрачность с мутностью не перепутали?
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4495
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна в ТОП-5 країнах за темпами зростання...
R2 » П'ят 01 тра, 2020 18:22
0 612
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 18:22
R2
Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...
R2 » Пон 27 кві, 2020 21:21
3 355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 07:07
maestro71
Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими...
R2 » Суб 25 кві, 2020 13:55
2 469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 06:45
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.