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Україна посіла 26-е місце у світовому рейтингу бюджетної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:32
Пропонуємо до обговорення:
Україна за підсумками 2019 року посіла 26-те місце серед 117 країн за рівнем бюджетної прозорості, набравши 63 бали.
Дивися повний текст Україна посіла 26-е місце у світовому рейтингу бюджетної прозорості
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:32
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