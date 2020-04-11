Закон про фінмоніторинг зобов'язує банки ідентифікувати власників всіх prepaid-карток з 1 січня 2021 року.
Дивися повний текст В НБУ пояснили, як перевірятимуть платежі власників анонімних карток.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 01:58
В НБУ пояснили, як перевірятимуть платежі власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ пояснили, як перевірятимуть платежі власників анонімних карток.
Додано: Нед 03 тра, 2020 01:59
А как дышали продавцы prepaid карт даже на этом сайте: "Покупайте наших слонов. Лимиты на остаток и зверские комиссии - это ерунда. Главное, что вам не понадобится светить паспорт! Это делает наши карты мегапопулярными!"
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