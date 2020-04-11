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В НБУ пояснили, як перевірятимуть
платежі власників...

В НБУ пояснили, як перевірятимуть платежі власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 01:58

В НБУ пояснили, як перевірятимуть платежі власників...

Пропонуємо до обговорення:
Закон про фінмоніторинг зобов'язує банки ідентифікувати власників всіх prepaid-карток з 1 січня 2021 року.

Дивися повний текст В НБУ пояснили, як перевірятимуть платежі власників анонімних карток.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 01:59

А как дышали продавцы prepaid карт даже на этом сайте: "Покупайте наших слонов. Лимиты на остаток и зверские комиссии - это ерунда. Главное, что вам не понадобится светить паспорт! Это делает наши карты мегапопулярными!"
moveton
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