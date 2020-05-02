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У Швеції пояснили відмову від
самоізоляції через COVID-19

У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 10:51

У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде.

Дивися повний текст У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19.
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