У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19

Додано: Пон 04 тра, 2020 07:10

Tabak написав: Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства? Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства?

Уже тошно слушать про родных, они у вас есть? Вам кто-то запрещает? Или у них мозгов нет, что надо за них думать? Если они старые, то получают пенсию, они могут сидеть сколько хотят дома. А вы если о них беспокоитесь, носите под квартиру продукты, вам кто-то мешает? А я о ваших близких беспокоится не собираюсь, мне нужно беспокоиться о том как моих близких прокормить, так как я почти два месяца не приношу домой ни копейки. Живём благодаря сбережениям. Насрать мне на всех по одной простой причине, ни одна тварь не подумала обо мне и моих близких, как мы будем выживать при карантине, а если бы у меня не было сбережений.