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У Швеції пояснили відмову від
самоізоляції через COVID-19

У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 10:51

У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде.

Дивися повний текст У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 10:52

Смысл карантина в том, чтобы пик заболеваемости снизить, но при этом растянуть во времени. Площадь под пиком (количество переболевших) сильно не поменяется. Так что, еще рано считать.
Honey
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:17

Re: У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-1

  Honey написав:Смысл карантина в том, чтобы пик заболеваемости снизить
Немножка не так! Смысл карантина в том, чтобы в больницах мест хватило... В любом случае, общее количество переболевших изменится не сильно (возможно на десятки %, но не в разы). Шведы посчитали, что мест в реанимации хватит (и им действительно их хватило), поэтому эпидемия у них протекает быстрее и экономические потери окажутся чуть меньшими. Но у них принципиально другие подходы к организации мед. обслуживания и другой менталитет у населения.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:39

Немножка не так!
Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства?
А вот правительство швеции готово.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:10

  Tabak написав:Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства?

Уже тошно слушать про родных, они у вас есть? Вам кто-то запрещает? Или у них мозгов нет, что надо за них думать? Если они старые, то получают пенсию, они могут сидеть сколько хотят дома. А вы если о них беспокоитесь, носите под квартиру продукты, вам кто-то мешает? А я о ваших близких беспокоится не собираюсь, мне нужно беспокоиться о том как моих близких прокормить, так как я почти два месяца не приношу домой ни копейки. Живём благодаря сбережениям. Насрать мне на всех по одной простой причине, ни одна тварь не подумала обо мне и моих близких, как мы будем выживать при карантине, а если бы у меня не было сбережений.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:22

  Попаданец написав:
  Tabak написав:Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства?

Уже тошно слушать про родных, они у вас есть? Вам кто-то запрещает? Или у них мозгов нет, что надо за них думать? Если они старые, то получают пенсию, они могут сидеть сколько хотят дома. А вы если о них беспокоитесь, носите под квартиру продукты, вам кто-то мешает? А я о ваших близких беспокоится не собираюсь, мне нужно беспокоиться о том как моих близких прокормить, так как я почти два месяца не приношу домой ни копейки. Живём благодаря сбережениям. Насрать мне на всех по одной простой причине, ни одна тварь не подумала обо мне и моих близких, как мы будем выживать при карантине, а если бы у меня не было сбережений.

Очень искренний и правдивый пост показывающий действительное отношение людей друг к другу в этой так и не состоявшейся стране.
Одно замечание.
На украинскую пенсию в 3-4т.грн не только жить, но и существовать невозможно(это я вам как Пенсионер говорю)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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