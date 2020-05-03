У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19
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pogorelets написав:Количество умерших от того введен карантин или нет, скорее всего не поменяется. Переболеет предположительно 2/3 населения данным грипом (1/3 предположительно имеет антитела которые не дают заболеть), только если будет сильнее имунитет, то и больше выроятности выжить, а имунитет это и моральное здоровье тоже, а также здоровое физически население. Если сидишь дома то имунитета не добавляется, меньше витаминов, меньше двигаешся, больше дипресия. Поэтому если запас с койками и апаратами дыхания есть, то смысла в карантине не вижу.
pogorelets написав:Количество умерших от того введен карантин или нет, скорее всего не поменяется. Переболеет предположительно 2/3 населения данным грипом (1/3 предположительно имеет антитела которые не дают заболеть), только если будет сильнее имунитет, то и больше выроятности выжить, а имунитет это и моральное здоровье тоже, а также здоровое физически население. Если сидишь дома то имунитета не добавляется, меньше витаминов, меньше двигаешся, больше дипресия. Поэтому если запас с койками и апаратами дыхания есть, то смысла в карантине не вижу.
Tabak написав:Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства?
Уже тошно слушать про родных, они у вас есть? Вам кто-то запрещает? Или у них мозгов нет, что надо за них думать? Если они старые, то получают пенсию, они могут сидеть сколько хотят дома. А вы если о них беспокоитесь, носите под квартиру продукты, вам кто-то мешает? А я о ваших близких беспокоится не собираюсь, мне нужно беспокоиться о том как моих близких прокормить, так как я почти два месяца не приношу домой ни копейки. Живём благодаря сбережениям. Насрать мне на всех по одной простой причине, ни одна тварь не подумала обо мне и моих близких, как мы будем выживать при карантине, а если бы у меня не было сбережений.
Очень искренний и правдивый пост показывающий действительное отношение людей друг к другу в этой так и не состоявшейся стране. Одно замечание. На украинскую пенсию в 3-4т.грн не только жить, но и существовать невозможно(это я вам как Пенсионер говорю)
Шикарная у вас пенсия. Бабуля 40 лет дояркой проарбайтен, пенсия около 2000 грн. Теща 20 лет бумажки перекладывала из одной папки в другую. Пенсия такая же.
_hunter Це поодинокі випадки. Я говорю мовою цифр, ви - мовою емоцій. За оф даними у нас на зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу. Якщо маєте інші дані, давайте обговоримо. За великим рахунком і запас не дуже важливо оскільки лікування від Covid-19 чисто симптоматичне (тобто по суті його немає).
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Tabak написав:Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства?
Уже тошно слушать про родных, они у вас есть? Вам кто-то запрещает? Или у них мозгов нет, что надо за них думать? Если они старые, то получают пенсию, они могут сидеть сколько хотят дома. А вы если о них беспокоитесь, носите под квартиру продукты, вам кто-то мешает? А я о ваших близких беспокоится не собираюсь, мне нужно беспокоиться о том как моих близких прокормить, так как я почти два месяца не приношу домой ни копейки. Живём благодаря сбережениям. Насрать мне на всех по одной простой причине, ни одна тварь не подумала обо мне и моих близких, как мы будем выживать при карантине, а если бы у меня не было сбережений.
"Предприниматель" наверное? А налоги все платите, как положено? Сбережения в этой стране нужно иметь всем, тем более предпринимателям. И как о вас должны заботиться: забрать у врачей и пенсионеров и отдать таким как вы? Так что терпите. Понимаю, что для вас бабло важнее, так что никто вас не просит о ком-то беспокоиться. Это - задача государства. В том числе его задача - взять вас за жабры, если начнете выёживаться, ради ржавой копейки подвергая других риску заболеть неизлечимой болезнью.
pogorelets написав:Количество умерших от того введен карантин или нет, скорее всего не поменяется. Переболеет предположительно 2/3 населения данным грипом (1/3 предположительно имеет антитела которые не дают заболеть), только если будет сильнее имунитет, то и больше выроятности выжить, а имунитет это и моральное здоровье тоже, а также здоровое физически население. Если сидишь дома то имунитета не добавляется, меньше витаминов, меньше двигаешся, больше дипресия.
Еще один спец эпидемиолог. вЫроятность, дИпреСия, иМунитет