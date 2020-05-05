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У Швеції пояснили відмову від
самоізоляції через COVID-19

У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19
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  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:28

  pogorelets написав: Поэтому если запас с койками и апаратами дыхания есть, то смысла в карантине не вижу.


аппараты ИВЛ, как оказалось - это считай гробовой ритуал. в сша 88% померло из тех кто был под ИВЛ. так что смысла в них не оч много видимо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:45

  _hunter написав:
  pogorelets написав:Количество умерших от того введен карантин или нет, скорее всего не поменяется. Переболеет предположительно 2/3 населения данным грипом (1/3 предположительно имеет антитела которые не дают заболеть), только если будет сильнее имунитет, то и больше выроятности выжить, а имунитет это и моральное здоровье тоже, а также здоровое физически население. Если сидишь дома то имунитета не добавляется, меньше витаминов, меньше двигаешся, больше дипресия. Поэтому если запас с койками и апаратами дыхания есть, то смысла в карантине не вижу.

А если, как в Украине, -- запаса нет?


Як це нема?

Больницы в Украине заполнены пациентами с COVID-19 на 10%
https://zik.ua/ru/news/ludyna/denis_shm ... _10_966248
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:52

  andriykulyk76 написав:
  _hunter написав:
  pogorelets написав:Количество умерших от того введен карантин или нет, скорее всего не поменяется. Переболеет предположительно 2/3 населения данным грипом (1/3 предположительно имеет антитела которые не дают заболеть), только если будет сильнее имунитет, то и больше выроятности выжить, а имунитет это и моральное здоровье тоже, а также здоровое физически население. Если сидишь дома то имунитета не добавляется, меньше витаминов, меньше двигаешся, больше дипресия. Поэтому если запас с койками и апаратами дыхания есть, то смысла в карантине не вижу.

А если, как в Украине, -- запаса нет?


Як це нема?

Больницы в Украине заполнены пациентами с COVID-19 на 10%
https://zik.ua/ru/news/ludyna/denis_shm ... _10_966248

А вот так нет:
https://tsn.ua/ru/coronavirus/sostoyani ... 14397.html
-- и случай не единичный.
А многие больницы есть только на бумаге:
https://tsn.ua/ru/coronavirus/v-odesse- ... 19458.html

А еще в "некоторых" заведениях банально нет персонала:
https://nv.ua/ukraine/events/pod-ternop ... 78963.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:01

shapo
Шикарная у вас пенсия.
Бабуля 40 лет дояркой проарбайтен, пенсия около 2000 грн. Теща 20 лет бумажки перекладывала из одной папки в другую. Пенсия такая же.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:14

Re: У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-1

Если кто то будет сравнивать по Швеции, то примите к учету численность населения 10 миллионов. Да помножьте на территорию.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 03:44

_hunter
Це поодинокі випадки. Я говорю мовою цифр, ви - мовою емоцій. За оф даними у нас на зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу. Якщо маєте інші дані, давайте обговоримо. За великим рахунком і запас не дуже важливо оскільки лікування від Covid-19 чисто симптоматичне (тобто по суті його немає).
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 04:11

  Попаданец написав:
  Tabak написав:Готовы ли вы заплатить своей жизнью или жизнью ваших родных за то, что что бы не было у кого то депрессии,бытового насилия,пьянства?

Уже тошно слушать про родных, они у вас есть? Вам кто-то запрещает? Или у них мозгов нет, что надо за них думать? Если они старые, то получают пенсию, они могут сидеть сколько хотят дома. А вы если о них беспокоитесь, носите под квартиру продукты, вам кто-то мешает? А я о ваших близких беспокоится не собираюсь, мне нужно беспокоиться о том как моих близких прокормить, так как я почти два месяца не приношу домой ни копейки. Живём благодаря сбережениям. Насрать мне на всех по одной простой причине, ни одна тварь не подумала обо мне и моих близких, как мы будем выживать при карантине, а если бы у меня не было сбережений.

"Предприниматель" наверное? А налоги все платите, как положено? Сбережения в этой стране нужно иметь всем, тем более предпринимателям. И как о вас должны заботиться: забрать у врачей и пенсионеров и отдать таким как вы? Так что терпите. Понимаю, что для вас бабло важнее, так что никто вас не просит о ком-то беспокоиться. Это - задача государства. В том числе его задача - взять вас за жабры, если начнете выёживаться, ради ржавой копейки подвергая других риску заболеть неизлечимой болезнью.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 05:22

  p_a_l написав:Если кто то будет сравнивать по Швеции, то примите к учету численность населения 10 миллионов. Да помножьте на территорию.

39, 42 Норвегия и Финляндия смертей на миллион — карантин
265 смертей на миллион населения в Швеции без карантина
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:57

  andriykulyk76 написав:_hunter
Це поодинокі випадки. Я говорю мовою цифр, ви - мовою емоцій. За оф даними у нас на зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу. Якщо маєте інші дані, давайте обговоримо. За великим рахунком і запас не дуже важливо оскільки лікування від Covid-19 чисто симптоматичне (тобто по суті його немає).

Я же показал "другие данные". Что еще нужно?
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:05

  _hunter написав:
  andriykulyk76 написав:_hunter
Це поодинокі випадки. Я говорю мовою цифр, ви - мовою емоцій. За оф даними у нас на зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу. Якщо маєте інші дані, давайте обговоримо. За великим рахунком і запас не дуже важливо оскільки лікування від Covid-19 чисто симптоматичне (тобто по суті його немає).

Я же показал "другие данные". Что еще нужно?


Даруйте, але "случай не единичный", "многие", "некоторых" це не дані а звичайні слова, інструмент для маніпуляцій від свідків смертельного вірусу та святого карантину. Будь ласка, надайте цифри. Скільки готово ліжок і скільки зараз використано? Все інше - чиста пропаганда.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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